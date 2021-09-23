Компания BP закрыла несколько автозаправок в Британии из-за нехватки водителей грузовиков

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Британская нефтяная корпорация BP закрыла ряд заправочных станций в Великобритании из-за нехватки водителей грузовиков - острой проблемы, охватившей всю страну. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.

"У нас есть проблемы с поставками топлива на некоторые автозаправочные станции в Великобритании, и, к сожалению, вследствие этого небольшое количество станций закрылись из-за нехватки как бензина, так и дизельного топлива, - отметили в компании. - Это вызвано задержками в цепочке поставок, на которые негативно повлияла широко распространенная во всей отрасли в Великобритании нехватка водителей. Мы напряженного работаем над тем, чтобы решить эту проблему".

Телеканал "Скай ньюс" уточняет, что всего у компании насчитывается 1,2 тыс. заправочных станций в Соединенном Королевстве и что проблемы с нехваткой топлива затронули десятки из них.

По оценкам телеканала в стране пустуют более 100 тыс. вакансий водителей большегрузных машин на фоне выхода страны из ЕС и резкого роста заболеваемости коронавирусом.

Вот уже несколько недель на проблему нехватки водителей для фур жалуются представители торговых сетей, которые предупреждают, что если не принять срочных мер, то полки в магазинах могут опустеть. Британская ассоциация автоперевозчиков призвала правительство включить водителей из Евросоюза в список профессий, для которых может быть сделано исключение из более жестких миграционных правил, вступивших в силу после выхода страны из ЕС.