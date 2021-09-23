Минцифры: РФ заинтересована в участии российских специалистов в разработке open-source

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в развитии направления open-source (открытого программного обеспечения) и активном участии российских специалистов в разработке открытых решений. Об этом заявил замглавы Минцифры Максим Паршин в ходе дискуссии клуба "Валдай" на тему "Открытый код: преимущества движения цифрового неприсоединения".

"Государство, с нашей точки зрения, с одной стороны, не должно играть доминирующую роль в развитии open-source, и не получится это у него, потому что это претит самой сути открытого кода, самой идее, философии. С другой стороны, Россия заинтересована в развитии направления open-source, в том, чтобы российские разработчики еще более активно участвовали, контрибутили в проекты, разработки открытых решений", - отметил Паршин.

По его словам, государство заинтересовано в том, чтобы как можно большее число основанных на open-source продуктов были доступны госсектору. "Мы будем стимулировать контрибуции в те проекты, те продукты, которые необходимы прежде всего государству. Мы сформулируем для себя те приоритеты поддержки развития open-source, которые необходимы прежде всего для отрасли и госсектора", - подчеркнул Паршин.

Замминистра назвал поддержку open-source в России приоритетом, так как это включает в себя развитие IT-отрасли, а также развитие российских команд и компаний, которые будут активно конкурировать, в том числе на глобальном рынке.

По словам Паршина, создаваемый за счет бюджетных средств код должен быть доступен в виде открытого кода в национальном репозитории. "Если не весь код, то большая часть кода, которая создается за счет средств бюджета, за государственные деньги, должны быть доступны в виде открытого кода, прежде всего, в национальном репозитории, но не только", - уточнил он.

Разработка программы стимулирования участия российских IT-компаний в международных open-source альянсах вошла во второй пакет мер поддержки IT-отрасли, утвержденный правительством 14 сентября.

IT-отрасль представила проект о развитии в России программного обеспечения с открытым кодом (open-source) до 2024 года. Согласно проекту, представленного IT-отраслью, распространению открытого ПО в России препятствует ряд проблем, среди которых: слабая осведомленность российского IT-сообщества о продуктах с открытым исходным кодом, его возможностях и особенностях, недоверие IT-руководителей к открытому ПО, связанное с их непониманием механизмов развития открытых продуктов и жизнедеятельности связанных ними сообществ, их привычка к определенным проприетарным продуктам и незнание юридических аспектов использования открытого ПО и другие.