Российский рынок акций закрылся ростом индексов Мосбиржи и РТС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций продолжил умеренный подъем на фоне позитивных внешних настроений и сильных ценовых уровней в нефти. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,52%, до 4 052,14 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,34%, до 1 753,21 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 18:38 мск снизился на 0,19%, до 72,78 рубля, евро подрос на 0,02%, до 85,46 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил около 1,66% и торгуется в районе $77,17 за баррель.

"Риски вокруг ситуации с долгами китайского застройщика Evergrande снизились, ФРС США подтвердила приверженность мягкой ДКП. И хотя американский регулятор подал ряд медвежьих сигналов, рынки восприняли результаты в целом позитивно. В условиях аппетита к риску и отступающего доллара дорожают нефть и металлы. Не сильно испортили настроение покупателям российских активов и санкционные новости из США - рынок выработал определенный иммунитет к таким сигналам", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Тем не менее сохраняются риски, связанные с нерешенной кардинально проблемой лимита заимствований в США, перспектива формирования значимого профицита на рынке нефти в начале 2022 года, инфляционная угроза и риск формирования нового раунда регуляторного давления на спрос, добавил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин. Эти факторы способны ограничить прирост котировок индекса Мосбиржи в октябре, несмотря на сохранение российским рынком растущего недельного тренда, добавил эксперт.

Рынок акций

В отличном плюсе сегодня оказались акции "Магнита" (+5%). "Бумага обновила максимум на уровне 5 тыс. 994,50 рубля и почти подобралась к психологически важному рубежу в 6 тыс. рублей. В четверг ФАС выдала предписание снизить цены в магазинах "Магнита" и "Пятерочки" в Подмосковье. На самом деле конкретно для "Магнита" тут нет ничего искрометно положительного, раз антимонопольная служба вообще обратила внимание на повышение ценников на ряд продуктов. Зато есть глобальная надежда на некоторое сокращение темпов прироста инфляции в отдельном регионе", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Продолжается рост в бумагах "Роснефти" (+1,37%), не отстает и "Яндекс" (+1,54%). В минусе торгуются акции "Фосагро" (-3,21%). "Здесь идут колебания в широком диапазоне 4 тыс. 833 - 5 тыс. 173 рублей, но среднесрочный тренд, все же восходящий с целью к 5,2 тыс. рублей. Под давлением остаются акции "Полиметалла" и "Полюс золота" на фоне понижения цены на драгметалл", - добавила эксперт.

Прогноз на 24 сентября

В пятницу участники торгов продолжат уделять внимание сигналам регуляторов. Ожидаются выступления представителей ФРС и ЕЦБ. Из статистики 24 сентября Александр Бахтин выделил сентябрьский индекс делового климата IFO Германии, продажи новостроек в США за август, общее число буровых установок в США от Baker Hughes. По его мнению, при позитивной конъюнктуре не исключено тестирование новых исторических вершин по индексу Мосбиржи.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 24 сентября может торговаться в пределах 3 990 - 4 090 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 72,3-73,3 рубля.

В "Фридом финанс" также ждут повышения рынка. Целевые диапазоны закрытия пятницы для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 4 000 - 4 085 пунктов, 72,45-72,95 рубля и 85,15-85,65 рубля за доллар США и евро соответственно.