ЦБ принял решение о регистрации допэмиссии "СПБ Биржи" и "Ренессанс страхования"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Банк России принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций и регистрации проспекта ценных бумаг - обыкновенных акций "СПБ Биржи" и "Группы Ренессанс страхование", размещаемых путем открытой подписки. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Дополнительному выпуску ценных бумаг "СПБ Биржи" присвоен регистрационный номер 1-01-55439-E, "Группы Ренессанс страхование" - 1-01-10601-Z.

"Это важный технический этап для возможных IPO компаний. Ранее сообщалось о планах Биржи СПб провести размещение акций на Nasdaq. Страховая компания планировал листинг на Московской бирже", - полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

Также, по мнению эксперта, предстоящие размещения создают навес предложения в акциях компаний финансового сектора. Наибольшее давление может быть на бумаги Мосбиржи в свете оттока части средств инвесторов в пользу акций его главного конкурента, добавил он.