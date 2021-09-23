В Сенате Конгресса США на следующей неделе пройдут слушания по "Северному потоку - 2"

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США назначил на 29 сентября закрытые слушания по ситуации с газопроводом "Северный поток - 2". Как сообщается на сайте комитета, перед законодателями выступит старший советник госсекретаря США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Слушания будут посвящены "усилиям администрации в отношении [обеспечения] энергетической безопасности, в том числе [в контексте] "Северного потока - 2". Дополнительная информация не приводится.

О назначении Хохштейна старшим советником по вопросам энергетики госсекретарь США Энтони Блинкен объявил в августе. Как отмечал тогда Госсекретарь, "его [Хохштейна] непосредственной задачей будет принятие мер, направленных на снижение рисков, которые несет трубопровод "Северный поток - 2".

США и Германия 21 июля достигли соглашения по "Северному потоку - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе и агрессии в отношении Украины, заявили в Госдепартаменте. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы на "Северном потоке - 2" были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено и полностью завершилось утром 10 сентября 2021 года. Ввод газопровода в эксплуатацию планируется до конца текущего года. "Газпром" сообщал, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.