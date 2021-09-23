Северо-Западная пассажирская компания планирует запустить железнодорожно-водные маршруты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. АО "Северо-Западная пассажирская компания" ("СЗППК") заключила договор о сотрудничестве с производителями скоростных судов в сфере организации комбинированных пассажирских перевозок с использованием водного и железнодорожного транспорта. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"АО "СЗППК" ОАО "РЖД", АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева" и АО "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере организации и развития мультимодальных пассажирских перевозок с использованием железнодорожного и скоростного водного транспорта. Речь идет о проектировании и постройке новых скоростных судов на подводных крыльях с их последующей эксплуатацией на действующих и перспективных мультимодальных туристических маршрутах АО "СЗППК", - говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, на проектируемых комбинированных маршрутах планируют использовать скоростные пассажирские суда на подводных крыльях нового поколения - "Валдай 45Р" и "Метеор 120Р". Соглашение о сотрудничестве между предприятиями было подписано на площадке Международной выставки по гражданскому судостроению "Нева 2021" в Петербурге.

В мае текущего года холдинг "РЖД" запустил первый мультимодальный туристический маршрут из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска на остров Валаам с использованием скоростного судна "Метеор".

"Проекты, составляющей которых является водный транспорт, - одно из перспективных направлений. Наше сотрудничество позволит развивать существующий мультимодальный маршрут и реализовывать новые интересные туристические проекты, где пассажиры смогут воспользоваться еще более комфортабельными судами и оценить современные технологии, применяемые на водном транспорте" - отметил заместитель генерального директора по развитию АО "СЗППК" Александр Григорьев.