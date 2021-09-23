Глава МИД Венгрии: "Северный поток - 2" поможет обеспечить энергобезопасность Евросоюза

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе. Об этом заявил в беседе с ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Российско-венгерское сотрудничество в энергетике вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии, и я полагаю, что новые газопроводы, которые были построены, а именно "Северный поток - 2" и "Южный поток" - это вклад в долгосрочную безопасность и стабильность газовых поставок для всего Евросоюза", - сказал он.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы на "Северном потоке - 2" были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено и полностью завершилось утром 10 сентября 2021 года. Ввод газопровода в эксплуатацию планируется до конца текущего года. "Газпром" сообщал, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.