"Известия": выдача кредитов населению с июля в России выросла на 19,6%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Выдача кредитов населению увеличилась на 19,6% с июля по середину сентября 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщил газете "Известия" генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.

Отмечается, что резкий рост выдачи кредитов был также зафиксирован в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ): число заявок в июле-августе 2021 года повысилось на 33,6% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что одной из причин резкого увеличения спроса является пониженный спрос на кредиты на фоне пандемии в прошлом году.

По мнению Лагуткина, рост объемов выдачи ссуд населению продолжится и перед новогодними праздниками составит минимум 20%, несмотря на введенные в последние месяцы ограничения со стороны ЦБ. 10 сентября Банк России в очередной раз повысил ключевую ставку, в этот раз на 0,25 п. п., до 6,75% годовых, указав на возможность ее дальнейшего повышения на следующих заседаниях.

В банках из топ-30 подтвердили "Известиям" увеличение спроса россиян на ссуды во втором полугодии 2021 года. Директор розничных продуктов ДОМ.РФ Евгений Шитиков рассказал "Известиям", что с июля потребительское кредитование выросло уже на 30%, а ипотека прибавила 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Кроме этого, он подчеркнул, что потенциал для дальнейшего повышения сохраняется. В пресс-службе ПСБ сообщили газете, что количество заявок на кредитные карты во втором полугодии 2021 года увеличилось на 10%, а на потребительские займы - на 60%.

10 сентября ЦБ РФ сообщал, что продолжает оценивать темпы роста потребительских кредитов как высокие. Ранее регулятор сообщал, что рост потребительского кредитования во втором квартале 2021 года ускорился и составил 5,9% против 3,7% в первом квартале, что связано с возросшей потребительской активностью населения. Качество кредитов пока стабильно, заявляли в Банке России.