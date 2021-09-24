Курорт, гостиничный комплекс и туркластер в Ингушетии предложили включить в нацпроект

МАГАС, 24 сентября. /ТАСС/. Развитие всесезонного курорта "Армхи", строительство туристического комплекса в горном Джейрахском районе, а также создание второго этапа туристического кластера "Ингушетия" предлагается включить в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщил в интервью ТАСС глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Комитетом по туризму подготовлены и направлены на предварительное согласование в Ростуризм проекты паспортов нацпроекта в сфере туризма от республики. В нацпроект от региона предполагается включить развитие всесезонного курорта "Армхи", строительство гостиничного комплекса в Джейрахском районе <…>, а также создание второго этапа туристического кластера "Ингушетия" вдоль набережной в Магасе", - сказал Калиматов.

Глава региона также отметил, что для развития туризма в республике планируется создание кемпингов вдоль берега реки Асса. "Мы намерены от сельского поселения Нестеровское - вдоль берега реки Асса - до самых предгорных сельских поселений создать кемпинги со всей необходимой инфраструктурой. Сейчас туристы останавливаются у дороги, разбивают привалы и пикники на камнях. На местах жители этих населенных пунктов смогут поставить свои небольшие торговые точки для реализации продуктов и всего необходимого. Здесь же будут созданы места для ночлега", - рассказал Калиматов.

По его словам, основными задачами развития туризма в республике являются комплексное развитие и благоустройство рекреационных территорий, в том числе создание новых объектов придорожного сервиса и придорожной инфраструктуры в Ассинском и Джейрахском ущельях, создание современной туристической инфраструктуры на территории курорта "Армхи" в рамках Северо-Кавказского туркластера и участие в национальном проекте.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" позволит создать 4,7 млн новых рабочих мест к 2030 году. Нацпроект предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщал, что правительство планирует направить на нацпроект до 2030 года 529 млрд рублей из федерального бюджета, еще 72 млрд рублей - из региональных средств.