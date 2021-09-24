"Известия": Минфин планирует регулирование банковских голосовых интерфейсов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минфин планирует урегулировать работу банковских голосовых интерфейсов для взаимодействия с клиентами, чтобы не допускать мисселинг и защитить права потребителей финансовых услуг. Об этом сообщает в пятницу газета "Известия".

В Минфине заявили газете, что регулирование голосовых интерфейсов связано с развитием технологий искусственного интеллекта и их использованием кредитными организациями для взаимодействия с клиентами. В министерстве подчеркнули, что требования формулируют совместно с банковским и экспертным сообществом, учитывая интересы потребителей финансовых услуг.

Представитель министерства отметил, что в рамках стратегии развития финансового рынка до 2030 года уделяют повышенное внимание формированию базовых установок рационального потребления банковских услуг.

"Реализация принципов рационального потребления предполагает внедрение норм, минимизирующих воздействие компаний электронной коммерции и поставщиков финансовых услуг на эмоциональное состояние потребителя во время ознакомления с предлагаемыми товарами и услугами и принятия потребителем решения о покупке. Создание таких регуляторных требований может распространяться на порядок взаимодействия продавца и потребителя, в особенности в части рекламы, а также структуры, дизайна и последовательности работы интерфейсов мобильных приложений", - уточнил "Известиям" представитель министерства.

О стратегии

13 сентября Минфин представил для общественного обсуждения стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Презентуя документ журналистам, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что подобная стратегия разработана впервые. По словам замминистра, при подготовке документа проведена большая работа со всеми участниками рынка, в том числе с потребителями финансовых услуг. Стратегия касается целого ряда направлений, в их числе защита прав потребителей финансовых услуг, цифровизация, ESG-тематика и либерализация регулирования, в первую очередь страхового рынка.