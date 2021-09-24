Югра получит 8,7 млрд рублей бюджетных кредитов на девять инфраструктурных проектов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сентября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ получит 8,7 млрд рублей бюджетных кредитов, которые пойдут на реализацию девяти проектов, в том числе научно-технологического центра в Сургуте, двух полигонов твердых коммунальных отходов, двух спортивных комплексов с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств в Сургуте. Создание проектов позволит привлечь свыше 48 млрд рублей частных инвестиций и создать около 2,5 тыс. высокотехнологичных рабочих мест, сообщила в пятницу губернатор Югры Наталья Комарова.

"Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в России под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина принял решение о выделении Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре бюджетных кредитов в размере 8,7 млрд рублей на реализацию девяти инфраструктурных проектов", - написала Комарова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По ее словам, средства пойдут на создание научно-технологического центра в Сургуте, очистных сооружений канализационных сточных вод в Сургуте производительностью 150 тыс. куб./сутки, котельной в поселке Солнечный Сургутского района, двух полигонов ТКО, двух спортивных комплексов с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств в Сургуте, промышленной площадки в Нягани.

"Этот механизм (бюджетный кредит из федерального бюджета региональному под 3% - прим. ТАСС) из кейса "Инфраструктурное меню" усилит наши возможности в реализации проектов карты развития Югры, Народной программы. <…> Потенциал по увеличению доходов консолидированного бюджета автономного округа - 38,6 млрд рублей (в течение всего периода кредитования, 15 лет)", - отметила губернатор Югры.

Она добавила, что инфраструктурные проекты привлекут более 48 млрд рублей частных инвестиций, создадут почти 2,5 тыс. высокотехнологичных рабочих мест, введут 350 тыс. кв. м жилья.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.