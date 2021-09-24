Межрегиональные авиаперелеты возобновятся в Томске 26 сентября после реконструкции ВПП

ТОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Строители завершили запланированный на 2021 год объем работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Томска, из-за которого со 2 августа воздушная гавань прекратила по будням принимать самолеты из других регионов. Ежедневные перелеты возобновятся 26 сентября, сообщил журналистам в пятницу вице-губернатор Игорь Шатурный.

С 2019 года в аэропорту Томска, который принадлежит холдингу "Новапорт" (входит в группу компаний AEON Corporation), идет масштабная реконструкция стоимостью 2,7 млрд рублей. Проект в том числе предусматривает реконструкцию взлетно-посадочной полосы, ее оснащение новым покрытием и водосточно-дренажной системой. До этого полосу ремонтировали в 1990 году. С 2 августа по 25 сентября из-за работ на ВПП в томском аэропорту межрегиональные авиарейсы осуществляются только в воскресенье и утром в понедельник.

"Мы завершили работы, которые планировали на восемь недель, в которые аэропорт не работал в течение пяти дней в неделю. Мы планировали в этом году 1,1 тыс. м [ВПП реконструировать], отремонтировали 1,4 тыс. Сейчас идут завершающие работы, 26 сентября аэропорт будет [работать] в стандартном режиме", - сказал Шатурный.

Он уточнил, что длина полосы, на которой идут работы, - 2,5 км. В 2022 году проведут реконструкцию оставшегося участка, а также завершат работы по строительству 300 м полосы. Кроме того, по проекту, в 2022 году завершится строительство нового КПП, пожарной части и других инфраструктурных объектов.

Аэропорт Томска является одним из наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения. Находится в собственности холдинга "Новапорт" (входит в группу компаний AEON Corporation). Пропускная способность аэропорта - 600 пассажиров в час: 400 человек на внутренних и 200 человек на международных авиалиниях. Пассажиропоток в 2019 году составил более 750 тыс. человек, что на 20% больше, чем годом ранее. В 2020 году пассажиропоток сократился вдвое из-за пандемии, однако власти региона рассчитывают увеличить его до 1,5 млн человек к 2025 году.