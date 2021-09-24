Новый авиарейс связал Красноярск и город Нижнеангарск на севере Бурятии

УЛАН-УДЭ, 24 сентября. /ТАСС/. Новый авиарейс запустили в пятницу между городом Нижнеангарском на севере Бурятии и Красноярском. Об этом сообщили журналистам в республиканском министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

"С 24 сентября в рамках программы субсидирования воздушных перевозок авиакомпания "Красавиа" открывает регулярные прямые рейсы из Нижнеангарска в Красноярск и обратно. Рейсы будут выполнятся на 48-местных воздушных судах ATR 42 по понедельникам и пятницам", - сообщили в министерстве.

Время в пути составит около трех часов. Продажа билетов открыта на все рейсы до конца декабря 2021 года. "Благодаря субсидии из федерального бюджета стоимость билета составляет 4 тыс. рублей в одну сторону", - добавили в министерстве. Новый рейс даст возможность жителям севера Бурятии без пересадок добираться до крупного сибирского авиахаба.

На Восточном экономическом форуме, прошедшем 2-4 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что спрос на авиаперевозки по разным направлениям на Дальнем Востоке значительно превышает предложение. Он сообщил, что востребованность межрегионального авиасообщения очень высока, что "все расчеты, прогнозы всегда быстро превышаются фактическим спросом: как только появляется авиасообщение, пассажиропоток растет больше прогнозного", "социальные, экономические связи быстро заполняют возникшую нишу возможностей и начинают генерить дополнительный спрос".

В качестве примера он привел Улан-Удэ: в 2017 году столицу Бурятии с Москвой связывало в среднем полтора рейса в день, сейчас четыре, и их недостаточно, самолеты всегда полные. В экспериментальном режиме открыли рейс до Томска: загруженность полная, билетов нет. Такая же ситуация с новым маршрутом до Владивостока. С 29 сентября 2021 года запускается также новый авиарейс между Улан-Удэ и Омском.