Дума закупила 450 смартфонов в рамках закона о статусе депутата

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума закупила 450 смартфонов в соответствии с законом о статусе депутата, сам конкурс проводился в рамках закона о госзакупках и постановлений правительства. Такое пояснение ТАСС в пятницу дали в аппарате нижней палаты парламента.

"Депутату Государственной думы для осуществления им своих полномочий в соответствии со статьей 31 федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации" предоставляются все виды связи, которыми располагают государственные органы", - сказал собеседник агентства.

В думском аппарате отметили, что приобретение телефонов проходит в соответствии с законом о контрактной системе в сфере госзакупок. "При проведении закупок аппарат Государственной думы также руководствуется распорядительными документами правительства РФ, которые определяют характеристики и предельную стоимость мобильных телефонов", - пояснили в Госдуме.

Характеристики к мобильным телефонам определяются в рамках постановления правительства РФ от 8 февраля 2017 года №145. При этом другим постановлением кабмина от 20 октября 2014 года №1084 определены максимальные нормативные затраты на их приобретение - не более 15 тыс. рублей на человека. Контракт на поставку смартфонов заключен по результатам проведенного аукциона, информация о ходе аукциона и его результатах изложена на сайте zakupki.gov.ru.

Ранее издание РБК сообщило о том, что Госдума заключила договор на поставку 450 мобильных телефонов Realme C21 за 4,3 млн рублей. Таким образом, цена одного смартфона составила 9,5 тыс. рублей.