На реализацию нацпроектов и посланий президента в 2022-2024 годах направят 11,5 трлн руб.

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Рост расходов на реализацию национальных проектов и поручений президента, которые были даны в рамках посланий Федеральному собранию, составит 67%. Всего на эти мероприятия направят 11,5 трлн рублей в 2022-2024 годах из федерального бюджета, заявила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

"Все мероприятия национальных проектов и поручения президента, данные в рамках посланий, в данном документе реализованы со значительным ростом расходов на протяжении всего трехлетнего цикла. Рост расходов на эти мероприятия составляет 67%, или абсолютная сумма на них - 11,5 трлн рублей", - сказала она.