Хуснуллин: за 10 лет пассажиропоток общественного транспорта в России снизился на 19%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Доля пассажиров, перевезенных общественным транспортом в России, снизилась за последние 10 лет на 19%. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарной сессии форума "Дни лидеров муниципального управления", который проходит в Великом Новгороде.

"За последние 10 лет доля пассажиров, перевезенных общественным транспортом, по стране снизилась на 19%", - сообщил он.

Хуснуллин добавил, что не все нормативы, которые принимаются на федеральном уровне, доходят до регионов, частности, речь идет о тех, что касаются парковочного пространства. Он пояснил, что это один из наиболее серьезных вопросов на сегодняшний день, который стоит перед регионами. По словам Хуснуллина, сейчас в регионах строится огромное количество парковочных мест, что дает нагрузку на стоимость квадратного метра жилья, но при этом такого количества новых дорог, которые было бы соизмеримо с количеством машин, сейчас не построено, а имеющиеся дороги не в состоянии пропустить такое количество машин.

Форум "Дни лидеров муниципального управления" проводится в этом году в третий раз, он является дискуссионной площадкой для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований. Организаторами форума выступают правительство РФ, Минстрой России, Министерство экономического развития России и правительство Новгородской области. ТАСС является информационным партнером мероприятия.