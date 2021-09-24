Власти проработают точечные налоговые изъятия для новых месторождений минудобрений

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Власти проработают точечные изъятия из действующего налогового режима для новых месторождений минудобрений и отдельные сценарии для компаний, реализующих СПИК И СЗПК, сообщил Минпромторг.

"В части повышения фискальной нагрузки на производителей минеральных удобрений Минпромторг России пришел к компромиссному решению с компаниями, у которых есть собственные месторождения апатитовых, калийных и смешанных руд. Предложен дифференцированный подход, исходя из прогнозов добычи по итогам этого года и специфики месторождений", - говорится в комментарии министерства.

"Также было предложено проработать отдельные сценарии для компаний, реализующих инвестиционные проекты в рамках СПИК и СЗПК, и проработать точечные изъятия из действующего режима для новых месторождений. Эти подходы были поддержаны Минфином России", - отмечает Минпромторг.