Биржевые цены бензина Аи-95 и топочного мазута обновили рекордные значения

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Биржевые цены бензина марки "Премиум-95" и топочного мазут по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в пятницу обновили исторические максимумы, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-95 обновляет рекорд третий день подряд. За день она выросла на 0,3% и достигла 60,57 тыс. рублей за тонну. В то же время стоимость топочного мазута увеличилась на 3,6%, до 25,78 тыс. рублей за тонну. Последний рекорд стоимости этого вида топлива был зафиксирован 6 июля (25,57 тыс. рублей за тонну).

Бензин Аи-92 также продолжает дорожать. Цена бензина этой марки выросла за день на 0,7%, до 56,98 тыс. рублей за тонну. Незначительно увеличилась стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) - на 0,1%, до 51,7 тыс. рублей за тонну. Дизельное топливо подорожало на 0,4% - до 50,42 тыс. рублей за тонну.

При этом биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) упала на 6,3%, опустившись ниже 40 тыс. рублей за тонну - до 39,03 тыс. рублей за тонну.