В строительство комбикормового завода под Пензой инвестируют 1,5 млрд рублей

ПЕНЗА, 24 сентября. /ТАСС/. Компания "Авиаген Торкейз Рус" (дочернее предприятие международной компании Aviagen Turkeys), которая реализует в Пензенской области первый в РФ проект по производству инкубационного яйца индейки, вложит 1,5 млрд рублей в строительство комбикормового завода в регионе. Об этом сообщил в пятницу избранный губернатор региона Олег Мельниченко в ходе встречи с управляющим директором "Авиаген Торкейз Рус" Клэем Берроузом в Пензе.

"Со своей стороны я подтверждаю, что мы готовы к инвестиционному проекту по строительству комбикормового завода с объемом инвестиций в 1,5 млрд рублей. В Никольском районе мы уже подобрали варианты размещения производства, есть понимание по земельному участку", - отметил Мельниченко.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, проект планируется реализовать в 2022-2023 годах, будет создано 60 рабочих мест.

Первый в России комплекс по производству инкубационного яйца индейки был открыт в Никольском районе Пензенской области в 2019 году. В рамках инвестпроекта запущены 10 площадок по производству инкубационных яиц, общий объем инвестиций в проект составляет 3,5 млрд руб.

По словам Берроуза, в 2020 году предприятие поставило 7,5 млн яиц, в 2021 году планируется реализовать 9,4 млн штук, в 2022 году запланировано реализовать 11 млн инкубационных яиц, они предназначены для нужд индустрии по производству мяса птицы в России. В настоящее время компания занимает треть российского рынка по поставке оплодотворенных яиц.