Россия стала лидером по турпотоку в Турцию с января по август

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия заняла первое место по объемам турпотока в Турцию в январе - августе 2021 года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма Турции.

"По итогам января - августа Россия остается на первом месте по объемам турпотока в Турцию с большим отрывом от конкурентов. Доля россиян среди всех иностранных туристов в Турции составила 17,5%", - говорится в сообщении "Вестника АТОР".

За восемь месяцев 2021 года Турцию посетили около 2,5 млн российских туристов - на 218% больше, чем за аналогичный период 2020 года, но на 49% меньше, чем за январь - август 2019 года. В августе 2021 года в Турцию приехали более 906 тыс. российских туристов - на 12,2% больше, чем в июле. Доля россиян в общем турпотоке в страну в августе составила 22,75%. Второе место по туристическому потоку в Турцию заняла Германия, третье - Украина.

По данным министерства, самой посещаемой иностранцами турецкой провинцией по итогам восьми месяцев стала Анталья. Из более чем 5 млн посетивших ее интуристов свыше 1,7 млн - 35,3% - прибыли из России. Остальные россияне выбирали отдых преимущественно на курортах Эгейского побережья и в Стамбуле.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что, по оценкам ассоциации, на курортах Турции в 2021 году отдохнут около 4-4,5 млн туристов из России. По ее словам, Турция является самым популярным туристическим направлением для россиян.