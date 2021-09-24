"Вымпелком" за два года вложит 650 млн рублей в станции в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области и ПАО "Вымпелком" заключили соглашение о сотрудничестве, целью которого является развитие цифровой экономики на территории региона, в том числе строительство базовых станций на сумму 650 млн рублей. Документ на форуме "Проф-IT" в Нижнем Новгороде в пятницу подписали губернатор региона Глеб Никитин и президент компании Рашид Исмаилов, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщили в правительстве Нижегородской области, соглашение предусматривает также реализацию инновационных проектов, способствующих улучшению качества жизни людей и повышению инвестпривлекательности региона. "Значительное внимание в рамках реализации соглашения будет посвящено цифровизации населенных пунктов. Оператор продолжит строить новые базовые станции на территории Нижегородской области. В течение ближайших двух лет компания инвестирует в инфраструктуру в Нижегородской области порядка 650 млн рублей", - отметили в пресс-службе правительства.

Также планируется развивать направление по анализу больших данных с помощью искусственного интеллекта. Оно может быть использовано в развитии транспортной системы, определении потоков и уровня миграции населения, разработке инновационных программ в сфере туризма.

"Нижегородская область сегодня является одним из лидеров по развитию IT-сектора и уровню цифровой трансформации. Мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с высокотехнологичными компаниями по всем направлениям. Цифровые технологии позволяют улучшать жизнь граждан, переводить в онлайн-формат государственные и муниципальные услуги, а также создавать новые рабочие места", - сказал на церемонии подписания соглашения губернатор Глеб Никитин, по мнению которого, без качественной связи и интернета немыслимо нормальное развитие экономики и общества.

Рашид Исмаилов сообщил, что компания на протяжении последних нескольких лет активно поддерживает цифровизацию регионов. Развитие технологической инфраструктуры - приоритетное направление для "Вымпелкома".

В Нижнем Новгороде 23-24 сентября впервые проходит Всероссийский форум региональной информатизации "Проф-IT". Форум является центральной площадкой обсуждения вопросов развития регионов, в котором участвуют руководители региональных органов власти, представители федеральных органов власти и экспертного сообщества.