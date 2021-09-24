Эксперты: металлурги могут урезать дивиденды, опасаясь повышения налога на прибыль

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Компании металлургического сектора могут сократить выплату дивидендов своим акционерам из опасений повышения для них налога на прибыль, считают опрошенные ТАСС аналитики.

Министерство финансов ранее предложило повысить налог на прибыль с текущих 20% до 25-30% для тех компаний, которые платили больше дивидендов, чем инвестировали, в последние пять лет.

Однако после отрицательной реакции со стороны бизнеса введение этого принципа для расчета налога на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в четверг было решено отложить и доработать.

"Информация о том, что возможное введение нового исчисления налога на прибыль просто отложилось, может стимулировать компании пересмотреть свою дивидендную политику, чтобы в будущем не подпасть под повышение налога - например, для поощрения акционеров использовать не дивиденды, а обратный выкуп акций", - говорит старший аналитик по металлургии Инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин.

По подсчетам Смолина, если бы новый механизм по налогу на прибыль был введен, под увеличение до 25-30% попали бы "Норильский никель", НЛМК, "Северсталь" и Evraz.

По оценкам аналитиков инвестиционной компании "Атон", "Норникелю" пришлось бы дополнительно платить в год $0,4 млрд, "Северстали" - $0,2 млрд.

"Думаю, что дивидендная политика будет пересматриваться - отрасли необходимо меняться для соответствия возрастающим экологическим требованиям, а государство уже заявило о необходимости повышать социальную ответственность бизнеса", - говорит руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.

После интенсивных дискуссий представителей правительства и сектора майнинга об увеличении налоговой нагрузки на фоне благоприятной рыночной конъектуры в четверг было объявлено о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли и производителей удобрений на следующие три года и введении акциза на сталь.

Cтавки по некоторым позициям были снижены по сравнению с теми, которые ранее предлагал Минфин. Так, ставку НДПИ на железную руду согласовали на уровне 4,8% вместо предлагавшихся ранее 5,5%. Также ставку акциза на жидкую сталь снизили до 2,7% с предлагавшихся ранее 3%.

"Решение воплощает принцип "кнута и пряника": договоренность о небольшом снижении [по сравнении с ранее предложенными] акциза на сталь и ставки НДПИ на железную руду подсластила горькую пилюлю, суть которой в том, что вопрос о тратах компаний на дивиденды не снят с повестки дня, а лишь отложен (компаниям следует помнить об этом)", - написал в аналитической заметке "Атон".