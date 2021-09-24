В Минэнерго заявили, что производство водорода в РФ станет рентабельным через 10-12 лет

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин считает, что производство водорода в России станет рентабельным через 10-12 лет.

Он отметил, что этот срок меньше, чем потребовалось возобновляемым источникам энергии для выхода на рентабельность. "С водородом будет тот же сценарий - около 10-12 лет некоммерческих убытков, и затем вероятен уже выход на рентабельность и рост по экспоненте", - пояснил Сорокин на сессии форума в Ханты-Мансийске "Развитие низкоуглеродной экономики и водородной энергетики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", его слова приводятся в Telegram-канале Минэнерго.

По словам замминистра, в стране есть все возможности для рентабельного производства водорода себестоимостью $1,5-2 за кг за счет использования дешевого метана, доступной энергии и накопленного опыта.