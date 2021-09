Reuters: глава МВФ заявила о "подмене фактов инсинуациями" в отчете о Doing Business

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Юристы, которые были привлечены Всемирным банком (ВБ) для проверки подготовки его ежегодных докладов Doing Business, в своем отчете "подменили факты инсинуациями". Такое мнение высказала в заявлении директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, направленном ей Исполнительному совету организации, выдержки из него приводит в пятницу агентство Reuters .

Рейтинг Doing Business.

Рейтинг Doing Business. История и принцип формирования

На прошлой неделе ВБ опубликовал аудиторский отчет, в котором подвергаются критике действия Георгиевой по подготовке Doing Business в 2018 году, когда она занимала пост исполнительного директора Всемирного банка.

Глава МВФ считает, что подготовившая отчет американская юридическая компания WilmerHale "подменяет факты инсинуациями и нелогичными умозаключениями". По словам Георгиевой, в отчете есть фундаментальные ошибки, включая связь между рейтингом Китая в Doing Business 2018 и обсуждением увеличения капитала ВБ. Как отметила глава МВФ, выводы аудита о том, что она якобы оказывала давление на сотрудников ВБ с целью манипулирования данными для улучшения рейтинга Китая в Doing Business, являются "возмутительными". Георгиева подчеркнула, что она действовала с целью предотвратить предложение сотрудников аппарата тогдашнего президента ВБ Джим Ен Кима о включении Гонконга в рейтинг Китая в Doing Business 2018. Она подчеркнула, что "никогда не призывала изменять данные и анализ в угоду тому или иному правительству", отмечает агентство. Глава МВФ выразила сожаление в связи с тем, что некоторые коллеги чувствовали, что не могут высказать ей свои опасения по поводу целостности данных доклада.

В пресс-службе МВФ пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС предоставить заявление Георгиевой.

На прошлой неделе официальный представитель МВФ Джерри Райс сообщил, что Исполнительный совет организации изучает отчет юристов.

Об аудите

В опубликованном на прошлой неделе аудиторском докладе говорится, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business, в частности показатели Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ в нем были завышены, а Азербайджана - занижены. В докладах Doing Business ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира.

Из отчета следует, что в случае с Китаем данные были изменены в частности под давлением со стороны Джим Ён Кима, который в то время был президентом ВБ, а также под влиянием Георгиевой.

На прошлой неделе Всемирный банк сообщил, что принял решение отказаться от практики дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении данных отчетов в недавнем прошлом.

В 2019 году Россия в этом рейтинге поднялась на три позиции и заняла 28 место. При этом, как сообщил в октябре 2019 года ТАСС исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин, место России в рейтинге Doing Business ВБ потенциально выше 28-го, так как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, эти предложения банком изучались.