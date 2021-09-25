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Путин призвал губернаторов держать под личным контролем реализацию нацпроектов

Президент России также попросил обратить внимание на поддержку граждан и бизнеса в регионах

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов лично контролировать реализацию национальных проектов, а также поддержку граждан и бизнеса в регионах.

"Я прошу вас держать под личным контролем ход реализации национальных проектов, смотреть, как исполняются на местах принятые меры по поддержке семей с детьми, других категорий граждан, малого и среднего бизнеса ", - сказал он на встрече с губернаторами в субботу.

Путин подчеркнул, что в данном случае на глав регионов возлагается значительная ответственность перед гражданами за выполнение своих обязанностей, которые они должны исполнять "засучив рукава". "Здесь нужно каждый день подтверждать их [граждан] доверие, работать для них, ради них, <...> и с сердцем, и с душой доказывать, что вы на своем месте и достойны такого поста. И конкретными делами доказывать выполнимость предвыборных программ и обещаний. Нужно нацеливать и свои управленческие команды на обязательное решение наиболее острых социальных, экономических проблем в регионах. И конечно, на обеспечение его эффективного, динамичного развития", - уточнил он.

Глава государства особо отметил определенный ряд необходимых для реализации задач в регионах, к которым относятся диспансеризация и медицинская реабилитация граждан, переболевших ковидом, а также решение вопросов занятости населения. "Имею в виду модернизацию первичного звена здравоохранения, расселение ветхого жилья и благоустройство городских и сельских территорий, газификацию домовладений, а также строительство и модернизацию дорог, объектов транспортной и социальной инфраструктуры, включая капитальный ремонт в предстоящие пять лет более семи тысяч школьных зданий", - добавил он.

По словам Путина, регионы должны грамотно распоряжаться выделенными и выделяемыми им федеральными средствами, а также четко исполнять свои обязательства. "Необходимо активно использовать те новые инструменты, которые созданы специально для регионов для поддержки их насущных и перспективных инвестиционных планов. Прежде всего, это инфраструктурные бюджетные кредиты, о которых было сказано в послании этого года. <...> Все наши базовые стратегические планы равноценны и равнозначны для всех субъектов Федерации. Такие планы создают условия для устойчивого комплексного развития всей нашей страны", - сказал он.

Политики и управленцы в России достигают успеха в работе, если действуют открыто, искренне и компетентно, считает Путин.

"Политики и управленцы достигают успеха, если действуют открыто, искренне и компетентно", - сказал он.

Путин считает, что общий успех по развитию России будет напрямую зависеть от результата работы на местах каждого губернатора. 

"От результата работы на местах будет зависеть и наш консолидированный результат по развитию страны в целом. Хочу пожелать вам успехов", - сказал Путин.

Обращаясь ко всем вновь избранным руководителям субъектов Федерации, президент подчеркнул, что это "работа не простая, работа напрямую связана с людьми". По его словам, региональные власти ближе к людям, чем сотрудники федеральных ведомств, тем более тех, которые находятся в Москве. "Вы тоньше чувствуете настроения и потребности людей, их ожидания. Искренне рассчитываю на вашу работоспособность, на ваш организаторский талант и на ваш настрой для достижения максимального результата в работе на столь высоком посту, как глава субъекта Российской Федерации. Люди ждут от вас конкретных результатов", - сказал он.

Путин подчеркнул, что у губернаторского корпуса "есть все для того, чтобы результаты эти показать, добиться выполнения тех задач, которые мы перед собой ставим". "Правительство, вы знаете, в рамках национальных проектов выработало дополнительные меры поддержки по ключевым направлениям развития. Дополнительные ресурсы выделены большие, значительная часть из них будет поступать как раз в регионы Российской Федерации, и именно на местах, распределяя ресурсы либо контролируя эффективность работы по этим направлениям, вы будете теми людьми, которые будут призваны в конечном итоге продемонстрировать вашим избирателям результаты вашей работы", - заключил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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