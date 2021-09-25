Пензенская область рассчитывает на инфраструктурные кредиты при модернизации транспорта

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пензенская область планирует использовать механизм инфраструктурных кредитов при модернизации подвижного состава и транспортной системы в региональном центре. Об этом сообщил избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с главами регионов.

"Работаем над модернизацией подвижного состав в Пензенской городской агломерации, для этого будем использовать инфраструктурные кредиты", - сказал Мельниченко.

Путин обратил внимание главы региона на то, чтобы полученные средства расходовались эффективно. "Вы упомянули про инфраструктурные кредиты - нужно, чтобы они эффективно расходовались. От вас многое зависит, чтобы вы контролировали эту ситуацию и показали хороший результат", - сказал президент.

Кроме того, по словам Мельниченко, подготовлена заявка на модернизацию системы водоснабжения в Пензенской области. Еще одной приоритетной задачей для властей региона станет создание особой экономической зоны, куда планируется привлечь около 30 предприятий-резидентов.

"Важно, чтобы, действительно, как вы сейчас сказали, это дало хороший кумулятивный эффект, подтолкнуло развитие всей экономики Пензенской области. Надеюсь, что так оно и будет", - отметил Путин.

Олег Мельниченко победил на сентябрьских выборах главы региона, набрав 72,38%, за него проголосовали более 428,8 тыс. избирателей.