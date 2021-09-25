Guardian: британское правительство собирается исключить Китай из проекта строительства АЭС

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Британское правительство близко к тому, чтобы исключить Китайскую всеобщую атомную группу (CGN) из участников проекта строительства атомной электростанции Sizewell C в графстве Саффолк. Об этом сообщила в субботу газета The Guardian.

По ее данным, компания из КНР может быть выведена из проекта стоимостью £20 млрд ($27,4 млрд) уже в следующем месяце, незадолго до 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая должна пройти в шотландском Глазго в ноябре.

Проект возведения Sizewell C, которая могла бы обеспечить электричеством 6 млн домов, сейчас находится в стадии разработки. CGN тем временем участвует еще и в проекте строительства АЭС Hinkley Point C в графстве Сомерсет на юго-западе Англии общей стоимостью £18 млрд ($24,6 млрд), взяв на себя 33,5% расходов. Атомная станция с двумя энергоблоками общей мощностью 3,2 ГВт станет первой, возведенной на территории Европы с момента аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году. В проекте также задействована французская энергетическая компания EDF (Electricite de France). EDF и CGN рассчитывали совместно построить также вторую очередь АЭС Bradwell в графстве Эссекс.

Под давлением США

Газета пишет о том, что власти США неоднократно предостерегали Лондон от сотрудничества с CGN, утверждая, что она может быть заинтересована в краже технологий для нужд китайской оборонной отрасли. В 2019 году правительство США существенно ограничило возможности для сотрудничества американского бизнеса с CGN, внеся ее в список компаний, деятельность которых создает потенциальную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Ранее под давлением США Великобритания отказалась от сотрудничества с китайской корпорацией Huawei в создании сетей связи пятого поколения (5G) на территории королевства, а также обязала британские компании заменить 5G-оборудование Huawei аналогами от других производителей.

Как пишет The Guardian, решение Лондона по Sizewell C может повысить уровень геополитической напряженности еще больше. В этой связи издание напоминает, что менее двух недель назад власти Австралии, Великобритании и США объявили о новом партнерстве в области безопасности AUKUS. В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников альянса отказаться от ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций.

Сложные отношения

В Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, который был представлен в марте этого года, Китай назван крупнейшей угрозой экономической безопасности Великобритании. В документе подчеркивалось, что британские власти намерены углублять экономическое сотрудничество с Пекином, одновременно с этим усиливая защиту критической инфраструктуры королевства и уменьшая зависимость от импорта из КНР.

Отношения между Великобританией и Китаем дополнительно обостряет занятая Лондоном позиция по вопросу о соблюдении прав и свобод жителей Гонконга, а также ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где, согласно утверждениям Форин оффиса, ущемляются права нацменьшинств. 22 марта Великобритания впервые ввела санкции в отношении четырех китайских чиновников и одной организации, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, а Пекин ответил санкциями в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании из-за "лжи и дезинформации" по поводу ситуации в СУАР.

О британской атомной энергетике

В Соединенном Королевстве действуют 15 реакторов, на долю которых приходится около 17% в энергетическом балансе страны. Однако в ближайшие год этот показатель будет снижаться на фоне запланированного прекращения работы ряда реакторов: из восьми британских АЭС к концу десятилетия должны быть выведены из строя семь.

По информации The Times, британские министры все более обеспокоены тем, что действующие проекты в области атомной энергетики не позволят полностью обеспечить национальное энергопотребление, учитывая амбициозные планы правительства по резкому сокращению выбросов углекислого газа. Власти взяли курс на сокращение объема выброса парниковых газов в 2019 году, разработав программу под названием "Чистый ноль". Предполагается, что королевство поэтапно будет переходить на такие способы производства и ведения жизнедеятельности, при которых вредные выбросы в атмосферу будут неуклонно уменьшаться.