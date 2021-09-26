В Великобритании выдадут 10 тыс. виз водителям, чтобы не допустить дефицита товаров

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Британское правительство выдаст временные визы более 10 тыс. иностранным рабочим, чтобы не допустить дефицита товаров в британских магазинах и топлива на автозаправочных станциях. Об этом заявил в субботу министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс, слова которого приводит агентство PA.

"Этот пакет мер основывается на важной работе, которую мы уже сделали для того, чтобы облегчить этот всеобщий кризис в Великобритании, и правительство продолжает делать все, что в его силах, чтобы помочь автоперевозчикам и пищевой промышленности справиться с нехваткой водителей грузовиков. После восемнадцати сложных месяцев я знаю, как важно Рождество для всех нас, и именно поэтому мы сильно заранее предпринимаем эти меры, чтобы гарантировать, что подготовка [к отмечаемому 25 декабря празднику] продолжится", - сказал Шэппс, говоря о последствиях пандемии коронавируса.

Как сообщается, 5 тыс. виз будут выданы водителям большегрузных автомобилей, а еще 5,5 тыс. - рабочим на птицефабриках. Помимо этого, около 1 млн писем будут разосланы в ближайшие дни вышедшим на пенсию водителям фур с предложением снова сесть за руль. В качестве поощрения людям будет предложены более высокая зарплата и заранее оговоренный объем часов, которые они будут работать. Параллельно министерству образования будут перечислены £10 млн ($14 млн), чтобы обучить более 3 тыс. человек на права категории С, позволяющих управлять большегрузными автомобилями.

Ассоциация британских торговых палат раскритиковала правительство, сочтя планируемые шаги недостаточными. PA процитировала президента ассоциации Руби Макгрегор-Смит, которая заявила, что объявленный пакет мер "это все равно, что носить воду наперстком, чтобы потушить костер", так как их "будет недостаточно, чтобы соответствовать масштабу проблемы".

100 тыс. вакансий водителей

По оценкам Ассоциации автоперевозчиков королевства, в стране пустуют более 100 тыс. вакансий водителей большегрузных машин. Причины нехватки кадров связаны как с пандемией, так и с Brexit. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах.

Вот уже несколько месяцев на проблему нехватки водителей фур жалуются представители торговых сетей, которые предупреждают, что если не принять срочных мер, то полки в магазинах к Рождеству будут полупустыми. Британская ассоциация автоперевозчиков давно призвала правительство включить водителей из Евросоюза в список профессий, для которых может быть сделано исключение из более жестких миграционных правил, вступивших в силу после выхода страны из ЕС.

В четверг британская нефтяная корпорация BP закрыла ряд АЗС в Великобритании из-за проблем с поставками бензина, что вызвало ажиотажный спрос на него среди автовладельцев. В пятницу и в субботу на автозаправочных станциях отмечались большие очереди из автомобилей, а некоторые из-за рекордного спроса и вовсе остались без топлива.