Еврокомиссар заявил, что АЭС останутся в строю и к 2050 году

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Курс на отказ от атомной энергетики в пользу возобновляемых источников энергии ошибочен, атомные электростанции (АЭС) останутся в строю и к 2050 году. Об этом заявил в воскресенье еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Однозначно, нужно сохранять атомную энергетику. Те, кто думают, что можно совершить зеленый безуглеродный переход без ядерной энергетики, ошибаются", - констатировал Бретон, выступая в эфире радио RTL.

В качестве подтверждения он привел в пример ситуацию в Великобритании, назвав ее катастрофической. "Они сильно зависят от ветряной энергетики, и сейчас у них нет ветра", - сказал Бретон, добавив, что в целом по Европе за последние шесть недель было выработано меньше энергии от ветряных установок, чем предполагалось.

"Это переходный вариант энергии без углеродных выбросов, - заявил Бретон, говоря об АЭС. - По нашим расчетам, даже к 2050 году атомная энергия должна составлять 16% от общего объема производства энергии в мире, сейчас же - 25%". В то же время он не дал прямого ответа на вопрос ведущего передачи о том, планируют ли европейские власти строительство новых атомных электростанций в Европе.

Еврокомиссар подчеркнул, что будущее энергетики - это не только ветряки. "Это микс: ветряная, атомная, солнечная, водородная энергетика, - пояснил он. - Чтобы удовлетворить наши потребности, нужно будет вдвое увеличить производство энергии в Европе". Бретон также напомнил о проектах в водородной энергетике, которые сейчас развиваются на континенте.