{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ведомства устранили нарушения в бухгалтерской отчетности на 445,6 млрд рублей

Исправления были внесены до завершения бюджетных проверок Счетной палаты

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министерства и ведомства устранили нарушения в бухгалтерской отчетности на 445,6 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

"Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) устранили нарушения в бухгалтерской отчетности на 445,6 млрд рублей. Исправления были внесены до завершения бюджетных проверок Счетной палаты", - отмечает ведомство.

По данным ведомства, была проверена отчетность 94 ГРБС и их подведомственных организаций. По итогам бюджетных проверок министерств и ведомств Счетная палата отметила лучшие практики ГРБС по управлению государственными финансами. Так, ФТС, Федеральное казначейство наилучшим образом исполнили бюджет по доходам.

Теги
Россия
В СП сообщили, что сроки строительства сетевых объектов в Крыму по ФЦП могут быть сорваны
По данным отчета Счетной палаты, риски нарушения сроков связаны с масштабом проводимых работ и фактической стадией их выполнения
Читать полностью