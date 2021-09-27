МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министерства и ведомства устранили нарушения в бухгалтерской отчетности на 445,6 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

"Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) устранили нарушения в бухгалтерской отчетности на 445,6 млрд рублей. Исправления были внесены до завершения бюджетных проверок Счетной палаты", - отмечает ведомство.

По данным ведомства, была проверена отчетность 94 ГРБС и их подведомственных организаций. По итогам бюджетных проверок министерств и ведомств Счетная палата отметила лучшие практики ГРБС по управлению государственными финансами. Так, ФТС, Федеральное казначейство наилучшим образом исполнили бюджет по доходам.