"Автотор" выпустит в 2024 году электрокар с газовым двигателем и запасом хода 400 км

КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Калининградский холдинг "Автотор" планирует в 2024 году начать выпуск автомобилей с электрическим и газовым двигателями с запасом хода 400 км, сообщил в интервью ТАСС председатель совета директоров "Автотора" Валерий Горбунов.

Компания рассматривает возможность производства под брендами Kia, Hyundai или BMW, сказал он.

"Мы начинаем с двух моделей на единой платформе. Это позволяет унифицировать производство комплектующих. Запас хода у этой модели - 180 км. Но мы сегодня работаем над конструкторскими и технологическими изменениями, которые позволят выпускать модернизированную версию этой модели, в том числе с газовым и электрическим двигателем, и увеличить запас хода до 400 км. По плану - 2024 год", - сказал он.