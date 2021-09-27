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Стоимость акций "Газпрома" превысила 350 рублей за бумагу впервые с 2008 года

К 10:50 мск акции ускорили рост и торговались на уровне 350,09 рубля
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Стоимость акций "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже выросла на 1,66% и по состоянию на 10:18 мск достигла 350,06 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

Это максимальный показатель стоимости за одну обыкновенную акцию компании с лета 2008 года.

К 10:50 мск акции ускорили рост и торговались на уровне 350,09 рубля за бумагу (+1,75%).

"Газпром" - крупнейшая газодобывающая компания мира. Основные виды деятельности концерна - геологоразведка, добыча, транспортировка, переработка, хранение и реализация газа, газового конденсата и нефти.

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