Стоимость акций "Газпрома" превысила 350 рублей за бумагу впервые с 2008 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Стоимость акций "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже выросла на 1,66% и по состоянию на 10:18 мск достигла 350,06 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

Это максимальный показатель стоимости за одну обыкновенную акцию компании с лета 2008 года.

К 10:50 мск акции ускорили рост и торговались на уровне 350,09 рубля за бумагу (+1,75%).

"Газпром" - крупнейшая газодобывающая компания мира. Основные виды деятельности концерна - геологоразведка, добыча, транспортировка, переработка, хранение и реализация газа, газового конденсата и нефти.