"Транснефть" возобновила отгрузку нефти в Новороссийске после шторма

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Отгрузка нефти в порту Новороссийска возобновилась после действия в минувшие выходные дни штормового предупреждения, которое отменили утром 27 сентября. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В Новороссийске в субботу и воскресенье действовало штормовое предупреждение. Сегодня в 6:00 его отменили, а в 8:00 лоцман высадился на текущую танкерную позицию (aframax). Сейчас уже идет налив", - сказал он.

При этом погрузка нефтепродуктовых танкеров шла в выходные исходя из фактической погоды.

В остальных портах погода рабочая, отметил Демин. Отгрузка в Приморске и Козьмино в графике, а в Усть-Луге опаздывает танкер позиции 27-28 сентября (aframax). Ожидаемое время подхода - завтра в полдень.

"В Махачкале в пятницу вечером дважды останавливали прием на узле 73 от "Дагнефтепродукта" из-за превышения влагосодержания. План сдачи в систему в минувшие выходные не выполнил на узле 1514 "Газпром добыча Ноябрьск" из-за отсутствия подготовленной нефти", - сообщил официальный представитель "Транснефти". ТАСС пока не располагает комментариями компаний.

Поставки на нефтеперерабатывающий завод ведутся без существенных отклонений от графика.