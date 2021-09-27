В РФПИ заявили о высоком росте антител комбинации "Спутника" и AstraZeneca в Азербайджане

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Предварительные исследования комбинации вакцин против коронавируса "Спутник лайт" и AstraZeneca в Азербайджане показали высокий рост антител у испытуемых, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения", - указано в сообщении РФПИ.

Отмечается, что данные основаны на результатах наблюдений за 20 первыми участниками исследования, получившими оба компонента комбинации. В качестве первого компонента использовалась вакцина компании AstraZeneca, второго - "Спутник Лайт". Интервал между дозами составлял 29 дней.

Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года. По данным РФПИ, на сегодняшний день в исследовании участвуют 100 добровольцев.

Промежуточный анализ данных в Азербайджане ранее также продемонстрировал выработку антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2 у 100% добровольцев, а также высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствовали серьезные нежелательные явления, а также случаи заражения коронавирусом после вакцинации.

Помимо Азербайджана, клиническое исследование комбинации вакцин реализуется в рамках глобальной программы в Объединенных Арабских Эмиратах и России. Получено разрешение регуляторов на проведение исследований в Белоруссии.