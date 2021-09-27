{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Газпром" планирует вывести Киринское месторождение на проектную мощность в 2022 году

По словам гендиректора "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" Валерия Гурьянова, месторождение выйдет на полное развитие по общему числу скважин

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Выход Киринского газоконденсатного месторождения (ГКМ) на Сахалине на проектную мощность запланировали на 2022 год. Об этом сообщил генеральный директор "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" Валерий Гурьянов в интервью для корпоративного журнала "Газпрома".

"Уже в следующем году Киринское ГКМ выйдет на полное развитие по общему количеству скважин - их станет семь, как и предусмотрено проектом. Это большая работа, которая в конечном итоге приведет к увеличению наших возможностей по добыче", - сказал он.

Сейчас компания приближается к окончанию обустройства месторождения, в этом году планирует подключить одну скважину, в следующем - оставшиеся. При этом одна из них будет введена в эксплуатацию уже в осенне-зимний период 2021-2022 годов, отметил Гурьянов.

"Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" - 100-процентное дочернее предприятие "Газпрома". Компания занимается освоением месторождений, входящих в проект "Сахалин-3", в том числе Киринского и Южно-Киринского газоконденсатных месторождений.

Теги
РоссияГазпромСахалинская область
Шольц заявил, что Украина должна остаться транзитером после запуска "Северного потока - 2"
Читать полностью