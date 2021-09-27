СМИ: кабмин Украины изменил состав правления "Нафтогаза"

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины осуществил перестановки в правлении государственной компании страны по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа НАК "Нафтогаз Украина". Как сообщает агентство РБК-Украина, решение принято в понедельник.

По информации агентства, в руководстве компании сменились несколько человек: кабмин прекратил полномочия членов правления Сергея Переломы и Ярослава Теклюка. Новыми членами правления стали советник главы правления по вопросам добычи газа Маврикий Калугин, советник главы правления Владислав Воловик, директор по управлению персоналом и социальной политики "Группы "Нафтогаз" Елена Бойченко, глава казначейских операций "Группы "Нафтогаз", начальник казначейского департамента Роман Чумак.

Сообщается, что перед тем, как провести эти изменения, правительство взяло на себя полномочия наблюдательного совета компании. Для этого оно уволило троих членов наблюдательного совета "Нафтогаза", таким образом получив право выполнять его функции. После этого кабмин внес изменения в состав правления, уволив двоих членов и назначив четверых.

Как сообщило в понедельник украинское издание "Страна", таким образом правительство Украины "устроило зачистку правления НАК "Нафтогаз", удалив оттуда людей экс-главы компании [Андрея] Коболева и поставив на их место людей нового главы [Юрия] Витренко". Издание предполагает, что такими действиями контроль над компанией укрепил не только Витренко, но и офис президента Украины Владимира Зеленского. При этом напоминается, что западные партнеры, в частности США, вообще были против назначения Витренко главой "Нафтогаза".

В пятницу, 24 сентября, стало известно о том, что Витренко написал письмо в адрес премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с просьбой к правительству оперативно взять на себя полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза", так как ранее ушли в отставку три члена наблюдательного совета компании, и он оказался недееспособным.

В состав "Нафтогаза" входят крупнейшие предприятия страны в области добычи нефти и природного газа, компания является монополистом по хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины. Она также выступает организатором транспортировки российского газа и по заказу "Газпрома" бронирует у компании "Оператор ГТС Украины" необходимые транзитные мощности.

Перипетии с назначением главы компании

Правительство Украины 28 апреля приняло решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза" и назначило вместо него бывшего на тот момент и.о. министра энергетики Юрия Витренко. Как сообщил кабмин, Коболева сменили из-за "неудовлетворительных результатов деятельности компании в 2020 году".

Между тем, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) 15 июня установило нарушение законодательства при назначении Витренко на должность главы правления "Нафтогаза" и потребовало отменить распоряжение правительства о назначении, а также прекратить действие контракта с ним как незаконного. Однако Окружной административный суд Киева остановил действие предписания НАПК от 1 июля о прекращении контракта с Витренко. 7 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение провести конкурс на должность председателя правления компании "Нафтогаз Украины" до 1 мая 2022 года.