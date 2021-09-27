"Роснефть" обошла по капитализации BP

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Капитализация "Роснефти" в ходе биржевых торгов на Лондонской фондовой бирже превысила $90,83 млрд. Таким образом, "Роснефть" обошла британскую BP с капитализацией $87,8 млрд, следует из данных торгов.

Цена акций "Роснефти" на Московской бирже в понедельник утром росла на 3,4% и достигала 628,35 руб. за бумагу, достигнув исторического максимума. На Лондонской фондовой бирже GDR компании достигали $8,56 (+3,15% к открытию) за бумагу. Таким образом, капитализация компании превысила $90,7 млрд, что позволило обогнать по стоимости британскую BP. Акции последней росли в понедельник утром на Лондонской фондовой бирже на 2,01%, до 3,26 фунта за акцию, что обеспечивало капитализацию на уровне $87,8 млрд.

Предыдущий рекорд стоимости акций "Роснефти" был зафиксирован в пятницу 24 сентября - 607,9 руб. за бумагу - на фоне растущих котировок нефти. Так, ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE дорожали на 1,22% - до $78,19 за баррель.

Однако рост стоимости "Роснефти" обгоняет конкурентов. С начала года компания подорожала на 42%, тогда как индекс компаний ТЭК на Московской бирже увеличился только на 27,6%. По мнению инвестиционных аналитиков, вверх стоимость бумаг компании толкают ожидания высокой дивидендной доходности и перспективы проекта "Восток ойл".

Только по итогам первого полугодия 2021 года "Роснефть" утвердила рекордные дивиденды в размере 18,03 руб. на акцию и в общей сумме 191 млрд руб. Коэффициент выплаты дивидендов "Роснефти" является одним из самых высоких в отрасли - 50% от чистой прибыли по МСФО, а сами выплаты компания делает дважды в год. Ожидаемая дивидендная доходность компании по итогам 2021 года может превысить 10%.

При этом полностью потенциала роста компании еще на раскрыла. Так, в начале сентября инвестиционный банк JP Morgan повысил целевую цену по акциям компании на 14%, до $10 за GDR (равен одной акции). Как отмечали в банке, "Роснефть" обладает самым высоким потенциалом роста ценных бумаг среди российских нефтегазовых компаний благодаря проекту "Восток ойл", который еще не до конца отражен в оценке компании рынком.

В этом же диапазоне компанию оценивают Morgan Stanley ($10,5 за GDR), Goldman Sachs ($10 за GDR) и Bank of America ($9,9 за GDR). Среди российских инвестбанков самая высокая целевая оценка компании у Райффайзенбанка - 810 руб. за акцию. Ключевыми факторами роста акций "Роснефти" инвестиционные аналитики называют ресурсную базу, самые низкие в отрасли затраты на добычу и начало реализации проекта "Восток ойл".