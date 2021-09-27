Мишустин поручил кабмину активнее взаимодействовать с регионами по теме развития туризма

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству активнее взаимодействовать с регионами в развитии туризма.

"По вопросам развития туризма надо активно взаимодействовать с регионами. Они хорошо понимают и свои преимущества, и те направления, которым необходимо уделить особое внимание, чтобы поездки стали комфортными", - сказал глава правительства на совещании со своими заместителями в понедельник.

Мишустин отметил, что "туризм может стать опорным направлением для экономик многих территорий РФ". По его словам, "важно обеспечить безопасность путешествий по стране, прежде всего, когда речь идет об активном отдыхе".

Он напомнил, что 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. "Хочу поздравить всех, кто трудится в сфере гостеприимства, с праздником. У нас в туризме работает более 2 млн человек. В летний, курортный сезон их число вырастает до 4-5 миллионов человек", - сказал Мишустин.

По поручению президента правительство принимает меры для развития внутреннего туризма, указал глава кабмина. "Чтобы путешествия стали более удобными и комфортными, решаются задачи по повышению уровня сервиса, совершенствованию необходимой инфраструктуры", - добавил он.

Мишустин выразил уверенность, что "у России огромный потенциал в этой области". "Есть возможности для активного и экскурсионного, пляжного и оздоровительного отдыха. Каждый регион нашей страны уникален и интересен", - подчеркнул он.