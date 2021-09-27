"Опора России" подготовит исследование по мерам поддержки самозанятых

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" подготовит исследование по мерам поддержки для самозанятых граждан, планируется, что в нем примут участие все регионы РФ. Об этом в понедельник ТАСС сообщила первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудян.

"Сейчас мы ведем большое исследование по мерам поддержки, по регионам, с тем, чтобы это все обобщить и выходить в государственные органы с предложениями мер поддержки, уже имея в руках систематизированную информацию", - сказала она.

Блудян предположила, что исследование коснется всех самозанятых страны, поскольку в нем участвуют все регионы.

"Мы как раз хотим понять, что в каком регионе происходит - отправили официальные запросы через наши комитеты по самозанятым. Собираем информацию как от региональных [властей], так и от самих самозанятых - что они знают про эти меры поддержки", - сказала Блудян, уточнив, что исследование планируется провести до конца года.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Как сообщил в сентябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в режиме самозанятых трудятся почти 3 млн человек. К 2024 году число таких граждан в России составит 5-6 млн, отметил он.