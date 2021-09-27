Более 18 млн туристов посетили Крым и Краснодарский край с начала года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 18 млн туристов посетили Крым и Краснодарский край в январе - августе 2021 года. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Краснодарский край, Крым они практически выйдут на уровень 2019 года. Краснодарский край [посетили] - 12,4 млн [туристов] за восемь месяцев, Крым - порядка 6 млн [человек]", - сказал он.

Эксперт предположил, что внутренний туризм, в отличие от выездного, в 2021 году восстановится до уровня "доковидного" 2019 года. Однако, если в 2020 году доля внутреннего туризма составляла 90%, то в 2021 году - уже около 80%, доля выездного туризма - 10% и 20% соответственно. Около 70% в структуре выездного туризма занимает Турция, добавил он.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова назвала хорошей динамику восстановления внутреннего туризма и отметила, что в случае ее сохранения внутренний туризм в России по итогам 2021 года выйдет на показатели 2019 года. По ее словам, Россия показывает одни из лучших в мире показателей по внутреннему туризму.