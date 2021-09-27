Захарова назвала завистью планы Киева обратиться в ЕК по новому газовому контракту Венгрии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы Украины обратиться в Еврокомиссию (ЕК) для оценки газового контракта Венгрии с "Газпромом" завистью к соседям.

"Когда в следующий раз наши западные партнеры будут отмечать "дни жертв тоталитаризма", кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти", - написала Захарова в понедельник в своем Telegram-канале.

В понедельник Венгрия подписала с "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Документ был завизирован руководителями "Газпрома" и энергетической компании MVM в МИД Венгрии. В преддверии заключения контракта официальный Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики.