В Тюменской области появится комплекс лесопереработки стоимостью почти 1 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Лесоперерабатывающий комплекс стоимостью почти 1 млрд построят в Тюменской области к концу 2023 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

"Инвестиционный проект "Строительство лесоперерабатывающего комплекса", сопровождаемый фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области", реализуется в поселке Винзили Тюменского района. Проект включает организацию глубокой комплексной переработки древесины от лесозаготовки до готовой продукции. Планируемый объем инвестиций на текущий момент составляет 980 млн рублей. На предприятии создадут не менее 170 рабочих мест. Срок реализации намечен на вторую половину 2023 года", - указано в сообщении фонда.

Уже запустили в работу лесопильный цех, производительность которого 800 кубометров в месяц на входе, сушильный комплекс, а также цех по производству погонажных изделий.

"Конечным результатом производства является доска половая, блок-хаус, доска пола, декоративные элементы", - приводят в сообщении слова Евгения Иванова, директора по развитию компании "Евросибдом", реализующей проект лесоперерабатывающего комплекса.