Индекс Мосбиржи достиг 4082,19 пункта, обновив исторический максимум

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник вырос до 4082,19 (+1,09%) пункта, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:53 мск.

Индекс РТС поднялся на 1,37%, до 1771,57 пункта.

К 18:13 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находилась на уровне 4 081,35 пункта, что на 1,07% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

На предыдущих торгах, 15 сентября, индекс Мосбиржи превысил исторический максимум и достиг 4 081,52 пункта.

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,94% - до $78,73 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,96% и торгуется на уровне $75,43 за баррель.