В ОПЕК считают, что нефтяному сектору потребуется почти $12 трлн инвестиций

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) полагает, что нефтяной отрасли потребуются к 2045 году инвестиции в размере около $12 трлн для компенсации сокращения капиталовложений, вызванного различными факторами, в том числе пандемией нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник генсек организации Мухаммед Баркиндо, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

Как отметил Баркиндо, в ежегодном докладе ОПЕК World Oil Outlook (WOO), который опубликуют во вторник, будут представлены следующие оценки: "Отрасли потребуется почти $12 трлн с настоящего времени и до 2045 года для восстановления в свете того, что мы потеряли в 2015 и 2016 годах. Два года подряд сокращались инвестиции. В совокупности более чем на 50%". Он добавил, что в 2020 году в свете пандемии "сокращение [инвестиций] составило около 30%".

"Откуда мы сможем получить эти огромные капиталовложения? От правительств или с глобальных финансовых рынков? Думаю, очевидно, что и первым, и вторым придется сыграть свою роль", - добавил Баркиндо. По его мнению, это будет необходимо для "поддержания достаточных объемов поставок" и для "гарантий безопасности поставок в перспективе от среднесрочной до долгосрочной".

Баркиндо представит 28 сентября в формате видеоконференции ежегодный доклад WOO. World Oil Outlook впервые был опубликован в 2007 году. Доклад содержит глубокий обзор и анализ мирового нефтяного и энергетического рынка, а также предлагает оценку различных сценариев развития нефтяной отрасли в среднесрочной и в долгосрочной перспективе. В докладе 2021 года будет представлен долгосрочный прогноз до 2045 года.