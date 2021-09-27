Ультрамарафонец Вентурини из Италии стал послом доброй воли Северного Форума

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Итальянский ультрамарафонец Паоло Вентурини, который пробежал почти 40 километров в Оймяконском районе Якутии при температуре минус 52 градуса, стал послом доброй воли Северного Форума, вместе с ним этого почетного статуса удостоены известные ученые и общественники.

Северный Форум учредил и присвоил статус послов доброй воли организации за многолетнюю и активную работу в Арктике в честь 30-летия международной неправительственной организации. Вручение почетных наград состоялось в Якутске на открытии III Северного Форума по устойчивому развитию. Послами доброй воли Северного форума стали известные ученые-арктиковеды: профессор географического факультета МГУ Александр Пилясов, специалист по экономике северных регионов, заместитель ректора СВФУ Александр Кугаевский, политолог, доцент СПбГУ Надежда Харлампьева.

Почетного звания также удостоили президента организации "Морской обмен Аляски" Пола Фуза, члена комиссии Арктического экономического совета (США).

Спортсмен-экстремал из Италии Паоло Вентурини зимой 2019 года пробежал почти 40 километров в Оймяконском районе Якутии при температуре минус 52 градуса. Он преодолел дистанцию за 3 часа 54 минуты и 10 секунд.

Северный форум - международная неправительственная организация северных регионов, созданная в 1991 году. В 1994 году Северный форум получил аккредитацию в ООН как неправительственная организация и статус наблюдателя в Арктическом совете в 1998 году. Членами организации являются северные регионы России, Исландии, Канады, США, Южной Кореи, Финляндии.

О форуме

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный Форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.