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IKEA продолжит продавать в России акулу "Блохэй"

Представитель компании ранее сообщил, что на британском рынке перебои с поставками этой игрушки, а через несколько месяцев ее могут снять с производства

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/ Ретейлер IKEA продолжит продажи в России акулы "Блохэй" вопреки о сообщениям об остановке ее реализиации, говорится в Twitter-аккаунте IKEA.

"Возможно, произошло недопонимание. Акулы Блохэй не покидают ассортимент IKEA Россия в ближайшием будущем", - говорится в сообщении компании в понедельник.

Мягкая игрушка в виде рыбы под названием "Синяя акула", или "Блохэй", стала чревычайно популярна среди потребителей и в соцсетях. У игрушки есть сайт, созданный фанатами. По данным газеты "Коммерсантъ", британские пользователи обнаружили, что акулу невозможно купить на сайте магазина. Через Twitter представитель компании ответил покупателям, что на британском рынке перебои с поставками акулы "Блохэй", а через несколько месяцев ее могут снять с производства.

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