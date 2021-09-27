Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,06-1,53%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале недели торговался в зеленой зоне. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 1,06% - до 4081,22 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,53%, до 1774,24 пункта.

Доллар на 19:40 мск снижался на 0,26% и торгуется в районе 72,45 рубля, евро - на 0,4%, до 84,82 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил около 1,87% - до $79,47 за баррель.

"Индекс Мосбиржи в течение сессии понедельника не оставлял попыток пробиться к новым историческим вершинам и в итоге их достиг. Российским активам прежде всего благоволила ценовая картина на сырьевых рынках. В то же время в целом внешние настроения оставались умеренно позитивными", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом отсутствие уверенности в благополучном исходе историй с потолком госдолга США, а также с проблемным китайским застройщиком Evergrande сдерживают покупателей, добавляет эксперт.

Корпоративный сектор

Благодаря росту цен на нефть лидерами роста стали бумаги нефтяников. Обыкновенные акции "Татнефти" выросли в цене на 5,2%, "Роснефти" - на 3%, "Газпром нефти" - на 2,1% "Лукойла" - на 1,9%, уточняет аналитик "Финама" Игорь Додонов.

Акции "Газпром нефти" растут также на фоне заявления зампреда правления "Газпром нефти" Вадима Яковлева о том, что компания способна увеличить добычу быстрее, чем предопределено квотами ОПЕК, считает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

"Однако эта информация, как представляется, известна рынку, заложена в текущие цены акций компании и выступает лишь поводом для покупок на фоне подорожавшей нефти", - добавляет эксперт.

Дорожали также акции "Аэрофлота" (+2,6%), "Яндекса" (+2,3%), Сбера (+2,1% обыкновенные акции и +1,6% "префы").

В то же время подешевели акции "Русала" (-1,7%), а также золотодобытчиков "Полюса" (-2,4%) и "Полиметалла" (-1,5%). Расписки TCS Group просели в стоимости на 1,9%.

Рынок 28 сентября

Во вторник, 28 сентября, внимание рынков может вернуться к сигналам мировых регуляторов. "Министр финансов США Джанет Йеллен и глава ФРС Джером Пауэлл выступят перед банковским комитетом Конгресса. Йеллен, как ожидается, затронет тему потолка госдолга, который может превысить установленный ранее уровень уже в ближайшие недели. В этот же день глава ЕЦБ Кристин Лагард откроет организованный европейским регулятором форум центробанков, - отмечает Бахтин.

Также рынок обратит внимание на октябрьский индекс потребительского климата Германии (Gfk), из статданных по США - индекс доверия потребителей CB за сентябрь и недельные запасы сырой нефти по данным API.

По прогнозам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 4000-4100 пунктов, курс доллара - 72,3-73,3 рубля.

Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи - 4050-4120 пунктов, для курсов доллара и евро - 72,1-72,95 рубля и 84,65-85,2 рубля. соответственно.