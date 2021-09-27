Британские топливные компании ожидают нормализации спроса на бензин в ближайшие дни

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Британские топливные компании прогнозируют, что ажиотажный спрос на бензин, возникший в Соединенном Королевстве на прошлой неделе, прекратится в ближайшие дни. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении крупнейших представителей отрасли, включая BP, Shell и ExxonMobil.

"На британских нефтеперерабатывающих предприятиях и в нефтехранилищах много топлива. Вся наша отрасль тесно сотрудничает с правительством, чтобы гарантировать доставку топлива на АЗС по всей стране, - сказано в документе. - Поскольку сейчас большинство автомобилей в Великобритании заправлены сверх обычного уровня, мы ожидаем, что спрос вернется к норме в ближайшие дни, снизив нагрузку на АЗС. Мы призываем всех приобретать топливо в обычном режиме".

Ранее в понедельник министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства Джордж Юстис опроверг публикации СМИ о том, что власти намерены привлечь к транспортировке топлива военных. По его словам, аномально высокий спрос на бензин, из-за которого от 50% до 90% АЗС страны столкнулись с отсутствием или острой нехваткой топлива, вызван исключительно паникой потребителей. Он сравнил сложившуюся ситуацию с дефицитом туалетной бумаги, муки и яиц в магазинах в начале пандемии COVID-19, когда во многих странах мира паникующие люди начали создавать запасы товаров первой необходимости.

Паника на рынке топлива

Панические настроения начали распространяться среди жителей Великобритании 23 сентября, когда нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. В компании объяснили это нехваткой водителей бензовозов, с которой в последнее время сталкиваются и другие топливные компании. Хотя речь шла лишь о нескольких десятках из 1,2 тыс. станций BP по всей стране, на британских бензоколонках образовались длинные очереди автомобилистов, испугавшихся усугубления перебоев с поставками. Из-за возникшего ажиотажного спроса на многих АЗС топлива нет уже несколько дней.

Дефицит водителей большегрузных автомобилей, ставший причиной кризиса, связан как с пандемией, так и с Brexit. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах. В последние дни правительство приняло ряд мер, чтобы решить проблему, упростив выдачу виз иностранным водителям грузовиков и ускорив процедуру сдачи экзаменов на права соответствующей категории.

Накануне британские власти также объявили, что временно выведут топливную промышленность из-под действия антимонопольного законодательства, чтобы позволить топливным компаниям свободно обмениваться информацией и совместно принимать решения об оптимизации поставок на АЗС в тех или иных районах страны.