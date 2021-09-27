Правительство Украины взяло на себя полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза"

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил, что кабинет министров будет выполнять функции наблюдательного совета компании. Это следует из сообщения пресс-службы "Нафтогаза".

"Для того чтобы компания не осталась без полномочного органа управления накануне отопительного сезона и чтобы, в соответствии с законодательством, кабинет министров Украины мог выполнять функции наблюдательного совета компании до избрания ее нового состава, нужно было прекратить полномочия представителей государства, что правительство и сделало", - проинформировали в компании в понедельник.

Как указали в "Нафтогазе", кабмин принял решение досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Юлии Свириденко. Ранее наблюдательный совет компании решил прекратить полномочия независимых членов Клэр Споттисвуд, Люда Ван дер Хейдена и Бруно Лескуа по собственному желанию. "В свою очередь, это произошло после того, как правительство Украины заявило, что в ближайшие месяцы в полном соответствии с международными стандартами будет проведен открытый конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета по их замене. После добровольной отставки трех независимых членов, в соответствии с уставом компании, такой наблюдательный совет стал неполномочным, то есть потерял возможность принимать решения", - сообщили в "Нафтогазе".

"Компания приветствует решение правительства как выход из сложившейся ситуации и рассчитывает, что уже к декабрю будут избраны новые независимые члены наблюдательного совета на открытом конкурсе, основываясь на заслугах кандидатов, в частности их способности обеспечивать в соответствии с лучшими международными практиками подотчетность менеджмента украинскому народу как конечному владельцу компании, а также способствовать привлечению иностранных инвестиций и продвигать интересы национальной компании на международной арене", - проинформировали в "Нафтогазе".

Ранее агентство РБК-Украина сообщило, что после передачи функций набсовета правительству в руководстве компании сменились несколько человек: кабмин прекратил полномочия членов правления Сергея Переломы и Ярослава Теклюка. Новыми членами правления стали советник главы правления по вопросам добычи газа Маврикий Калугин, советник главы правления Владислав Воловик, директор по управлению персоналом и социальной политики "Группы "Нафтогаз" Елена Бойченко, глава казначейских операций "Группы "Нафтогаз", начальник казначейского департамента Роман Чумак.

24 сентября стало известно о том, что глава "Нафтогаза" Юрий Витренко написал письмо в адрес премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с просьбой к правительству оперативно взять на себя полномочия наблюдательного совета компании, так как ранее ушли в отставку три члена наблюдательного совета "Нафтогаза" и он оказался недееспособным.