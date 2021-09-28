МЭР рассчитывает добиться в Глазго признания углеродных единиц на международном уровне

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России (МЭР) рассчитывает на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая должна пройти в Глазго в ноябре, добиться международных договоренностей о взаимном признании углеродных единиц. Об этом заявил глава министерства Максим Решетников на пленарной сессии форума "Нефть и газ Сахалина 2021".

"Необходимо добиться взаимного признания результатов климатических проектов, тех самых углеродных единиц, с тем, чтобы мы доверяли результатам проектов, реализованных в одной стране, и могли эти углеродные единицы засчитывать в углеродный след продукции, которая обращается на внутренних рынках или идет на внешний рынок. Для этого мы готовимся и прорабатываем вопрос Глазго и рассчитываем, что в Глазго нам удастся на международном уровне добиться этих договоренностей", - сказал Решетников.

Министр добавил, что вторым ключевым вопросом международной климатической повестки для России является достижение принципа "технологической нейтральности", предполагающего признание "зелеными" всех технологий, формально подпадающих под это определение. Для России речь в первую очередь идет о признании низкоуглеродными атомной и гидроэнергетики, пояснил Решетников.

Предыдущая всемирная климатическая конференция состоялась в декабре 2019 года в Мадриде и фактически закончилась провалом, так как ее участники не смогли согласовать текст итогового коммюнике. Камнем преткновения стала статья 6 Парижского соглашения по климату, которая предусматривает введение конкретных механизмов по регулированию выбросов парниковых газов. Евросоюз и ООН среди прочих выразили глубокое разочарование итогами конференции и высказали надежду, что на форуме в Глазго будет согласована долгосрочная стратегия сокращения выбросов.